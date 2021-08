Gettano due gattini in una campana di vetro, salvati dai Vigili del Fuoco: adottati da alcuni dei soccorritori

Due gattini di poche settimana molto probabilmente buttati all'interno di un campana per la raccolta del vetro. Da quella trappola mortale sono stati salvati direttamente dai Vigili del Fuoco - squadra di Corso Cavour - che sono intervenuti, dopo una segnalazione, nei pressi di Montemalbe. Dalla campana risuonavano alcuni miagolii. Ad un primo controllo i vigili non sono riusciti a vedere nessun gattino osservando dai buchi dove si infilano le bottiglie. Guardando meglio e viste muoversi leggermente delle bottiglie, grazie l'ausilio di una pinza usata generalmente per la cattura rettili, spostate alcune bottiglie è spuntato un cucciolo di circa 15 giorni di vita.

Sempre con l'uso delle pinza è stato afferrato ed estratto. Dopo pochi istanti, controllando tra le bottiglie, un nuovo miagolio e secondo gatto estratto. I micetti verranno adottati da due componenti della squadra intervenuta, per adesso sono stati affidati alle cure veterinarie di una dottoressa per un controllo. Visto il posto dove sono stati trovati, li hanno chiamati "Gin e Tonic."