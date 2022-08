Montefalco, due scuole rientrano nei progetti da 600mila euro finanziati con il Pnrr

Sono stati ammessi a finanziamento tramite i fondi del Pnrr gli interventi relativi ai due plessi scolastici di Montefalco e di Madonna della Stella e che riguardano la messa in sicurezza e le realizzazione di mense.

L’amministrazione comunale esprime la grande soddisfazione per questo riconoscimento importantissimo per la città di Montefalco: infatti il totale dei finanziamenti ottenuti pari ad 650.644 euro saranno impiegati per l’ampliamento funzionale di entrambi i plessi scolastici con locali dedicati all’attività scolastica e alla refezione.

Nello specifico per la scuola Adele Costa Gnocchi è stato concesso un contributo di 433.644 euro che permetterà la realizzazione di un plesso scolastico più organizzato, dotato di spazi idonei per gli alunni che frequentano la scuola materna e la scuola primaria nel bellissimo plesso che si trova nella frazione di Madonna della Stella. Anche per le scuole di Montefalco è previsto, attraverso il contributo di 217.000 euro l’ampliamento funzionale per spazi adibiti alla refezione scolastica.