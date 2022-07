Monte Santa Maria Tiberina in una mappa per bambini

Una mappa gioco d’autore, dedicata ai bambini, per scoprire il territorio di Monte Santa Maria Tiberina. E’ quanto realizzato dall’Amministrazione comunale per stimolare la creatività dei più piccoli e, allo stesso tempo, avvicinarli in modo divertente alla storia e alle tradizioni del posto.

La mappa è scaricabile dal sito istituzionale del Comune e disponibile, in forma cartacea, al punto informazioni del Palazzo Museo Bourbon del Monte.



“L'idea parte dalla volontà di avvicinare i bambini al territorio – spiega la sindaca Letizia Michelini -, portandoli alla scoperta del borgo e, soprattutto, dei suoi principali punti d'interesse storici. Così abbiamo costruito una mappa dai disegni accattivanti, che potesse catturare la loro attenzione, anche attraverso il gioco”.

Realizzata con un linguaggio semplice e diretto, la mappa racconta le opere di valore artistico e storico presenti, il tutto arricchito da numerose immagini, qualche indovinello e prova da superare per coinvolgere pienamente i giovani esploratori.