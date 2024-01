Monsignor Maffeis a capo delle iniziative di sostegno economico della Chiesa Cattolica della Cei

Monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, è il nuovo presidente del Comitato per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica.

La nomina è avvenuta nell’ambito della sessione invernale del Consiglio episcopale permanente della Cei che si è svolta a Roma, dal 22 al 24 gennaio, sotto la guida del cardinale presidente Matteo Zuppi.

Il Comitato è un organismo articolato in due sezioni: una per gli enti e i beni ecclesiastici e l'altra per la promozione del sostegno economico alla Chiesa. L’organismo si occupa dell’8 per mille, di Sovvenire (l’ente che gestisce il sostegno ai sacerdoti) e delle opere di sostegno alla Chiesa.