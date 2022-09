Nomine & Poltrone - Monsignor Ivan Maffeis nel Dicastero della comunicazione della Santa Sede

Papa Francesco ha nominato l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve monsignor Ivan Maffeis membro del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede è stata data questa mattina, giovedì 29 settembre, dalla Sala Stampa Vaticana.

Monsignor Maffeis è chiamato a tale incarico dopo essere stato confermato dal Santo Padre, pochi mesi fa, consultore del medesimo Dicastero.

"Il Papa ha inteso avvalersi maggiormente della collaborazione di mons. Maffeis nel campo dei media, per le sue doti acquisite dall’esperienza sia nell’intensa attività di docente in Comunicazioni sociali, prima presso lo Studio Teologico Accademico Tridentino e poi presso le Pontificie Università Salesiana e Lateranense, sia nel suo incarico di responsabile della comunicazione sociale e portavoce della Cei per il quinquennio 2015-2020".

È il commento del vescovo ausiliare mons. Marco Salvi nell’apprendere la notizia, augurando buon lavoro a mons. Maffeis per questo significativo e delicato incarico, augurio rivolto a nome suo e nel farsi interprete del sentimento di affetto e stima che il Clero e l’intera comunità diocesana perugino-pievese hanno avuto fin da subito per il loro nuovo Pastore.

Monsignor Maffeis è stato nominato arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve il 16 luglio scorso, ricevendo l’ordinazione episcopale nella cattedrale di San Lorenzo l’11 settembre successivo.