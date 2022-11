Mondo dello sport in lutto per la morte di Giovanni Bocciolini

Il mondo dello sport, e in particolare del pugilato, è in lutto per la scomparsa all’età di 80 anni di Giovanni Bocciolini, per tanti anni maestro di Gianfranco Rosi e Giovanni Parisi, che ha sostenuto e guidato dall’angolo in ben 22 incontri mondiali.

Uomo schietto, Bocciolini si era appassionato alla boxe fin da giovanissimo, all’età di 14 anni, divenendo un buon pugile dilettante. Dopo aver seguito maestri come Ciombolini e Falcinelli, Bocciolini ha cominciato l’attività autonoma, conquistando tantissime soddisfazioni soprattutto al seguito di Rosi e Parisi.

Di lui era apprezzato soprattutto lo spirito di lavoro ed il sacrificio, che considerava fondamentale per ottenere risultati.

Il sindaco Andrea Romizi e tutta l’amministrazione comunale esprimono vivo cordoglio per la perdita di una figura storica dello sport perugino che ha contribuito a far conoscere al grande pubblico internazionale.