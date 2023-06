Corse con le moto e sgommate nel parcheggio sotterraneo, i residenti di Ponte della Pietra: "Impossibile riposare"

Residenti infastiditi e sfiancati dalle scorribande di motorini, auto e musica a tutto volume nel parcheggio della scuola a Ponte della Pietra, intitolata al carabiniere Fezzuoglio.

“Ogni giorno nel pomeriggio fino notte fonda, dei ragazzetti girano indisturbati con delle moto da cross rumorosissime, correndo a tutta velocità, accelerando a più non posso, facendo baldoria, in particolare nel piazzale della scuola media, intorno la rotonda e addirittura nei posteggi sotterranei del centro commerciale Emisfero”.

È quanto scrivono alcuni residenti della zona, stanchi del rumore che non si ferma per tutta la notte. “C’è anche il fenomeno di turno che ogni tanto sgomma con la macchina intorno la rotonda, girando più volte o le macchine posteggiate nel piazzale della scuola con lo stereo a tutto volume”, proseguono i residenti, lamentandosi del fatto che non ci sono mai controlli della forze dell’ordine e “ovviamente d’estate tenendo le finestre aperte la sera è impossibile riposare”.

Senza controlli “il fenomeno è destinato a proseguire, se non aumentare” concludono, alquanto sconsolati, i residenti.