Monia Romanelli, creatrice di un evento che coniuga egregiamente arte, fashion, cultura, socialità. Al civico 2 di via delle Caravelle, per uno splendido venticinquennio. Sotto il segno di un glamour… perugino.

La sigla MR festeggia i 25 anni di attività artistica e creativa sul piano pittorico, anche con le sue creazioni di moda che reiterano le grafiche dei “mosaici dell’anima”. Oltre ad abiti, camicie, complementi d’abbigliamento (foulard, borse) e d’arredamento. Geometrie stampate o dipinte a mano sopra sete reperite in Cina, in Toscana e a Como.

L’Inviato Cittadino ne dà volentieri notizia in quanto ritiene evento sempre apprezzabile e di sicuro interesse l’apertura di un atelier che fa il paio con quello, assai conosciuto, di via Baglioni.

Al fianco di Monia, Laura Cartocci, apprezzata event manager, personaggio in grado di educare fanciulle in fiore nell’arte dello sfilare e nella tecnica del portamento. Competenze che le derivano dall’apprezzato esercizio di mannequin, dipendente e oggi collaboratrice della nostra brillante azienda Luisa Spagnoli.

Laura, fondatrice e presidente della onlus “Un’idea per la vita” (meritoria Associazione che sovviene in chiave filantropica alle esigenze di donne affette da patologie oncologiche), non si è smentita. Ha infatti allestito e coordinato una sfilata di gran classe. Coadiuvata da ragazze e signore in grande spolvero che si sono lasciate guidare, in complice sintonia, coi colori garbati di opere nate e destinate a divenire segno di un’indiscutibile eleganza.

Monia ha annunciato workshop per adulti e bambini 6-12 anni all’interno di questo raffinato atelier.

A presentare il pomeriggio, un garbato intrattenitore come Marco Cruciani, curriculum di rango, tempismo perfetto, lingua sciolta e cervello brillante: un vero professionista.

E in primo piano anche la poesia, letta dalla stessa Monia e tratta dai libri di Luciano Simonelli (“I colori dell’anima” e “La vita è un gioco”). Autore che ha anche annunciato il suo primo libro di racconti di prossima uscita.

Fra i presenti, il fotografo Paolo Ficola, lo scrittore Marco Nicoletti, i pittori Stefano Chiacchella e Carla Romani, il profumiere Alberto Bottini, personaggi del milieu artistico e culturale della Vetusta.

Un luogo – questo di Monia – destinato ad accogliere visitatori, attratti dal bello e interessati a impreziosire il guardaroba o la casa. Ma anche disposti a condividere momenti di cultura, arte, matura socialità. Perché bello e buono, secondo il detto antico, finiscono spesso col coincidere.

(Fotografie in esclusiva di Sandro Allegrini)