Brunello Cucinelli strega anche Gisele Bündchen

Gisele Bündchen stregata dalla casa di moda di Solomeo. La supermodella ha indossato un total look Brunello Cucinelli FW23, durante il launch event Gisele Bündchen x Gaia Herbs che si è tenuto il 15 settembre a New York City.

LA SCHEDA - Fu scoperta nel 1994 dal manager dell'agenzia Elite Model Management in un McDonald's di San Paolo, e pochi mesi dopo vinse a Parigi il concorso per modelle emergenti Elite Model Look. Nel 1999 fu dichiarata modella dell'anno, entrando nel gruppo delle cosiddette "supermodel" e nel 2001 fu protagonista del Calendario Pirelli.

Nel 2014 il suo patrimonio complessivo si aggira sui 386 milioni di dollari[3][4]. La celebre rivista Forbes la include nella classifica annuale delle Top Model che hanno guadagnato di più nel 2015, stimando circa 47 milioni di dollari (35 milioni di euro), con un distacco di 38 milioni di dollari dalla seconda e terza nella lista, Doutzen Kroes e Adriana Lima.