"Abbiamo a cuore la tua salute", misurazione della pressione arteriosa gratis nelle sedi di MiaFarmacia

Misurazione della pressione arteriosa in maniera gratuita per tutti coloro che si recheranno in farmacia. L'iniziative è in corso fino a sabato 18 maggio, presso le farmacie aderenti al network Mia Farmacia, di Farmacentro, con la Campagna di sensibilizzazione "Abbiamo a cuore la tua salute", dedicata alla lotta contro l'ipertensione arteriosa.

I cittadini potranno recarsi in una delle 280 farmacie della rete Mia Farmacie e ricevere gratuitamente la misurazione della pressione arteriosa. Questa iniziativa, che nasce da una stretta collaborazione tra Farmacentro e la Società Italiana per l'Ipertensione Arteriosa (SIIA), mira a identificare precocemente eventuali anomalie nei valori di pressione arteriosa e a fornire un supporto immediato ai pazienti.

La Campagna si svolge nella Giornata Mondiale contro l’Ipertensione, durante la quale verranno promosse iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema.

“Recenti studi riportano che l’Ipertensione arteriosa è la principale causa di malattie cardiovascolari (infarto del miocardio, ictus celebrale, scompenso cardiaco) e che in Italia provocano circa 230 mila morti ogni anno. Parliamo del 36% di tutte le cause di morte e che circa il 31% della popolazione soffre di ipertensione arteriosa - dice il presidente di Farmacentro, Stefano Golinelli - Ancora una volta, le Farmacie della rete Mia Farmacia confermano il loro ruolo di punto di riferimento per la salute dei cittadini, dimostrando come l'educazione alla salute e la prevenzione siano fondamentali per migliorare la qualità della vita e ridurre i costi del sistema sanitario”.

“Abbiamo a cuore la tua salute è il claim della Campagna 2024. I cittadini potranno trovare nelle farmacie della rete Mia Farmacia anche degli opuscoli informativi che illustrano cosa è l’ipertensione, quali malattie causa, i fattori di rischio, quando preoccuparsi, come conoscere e tenere sotto controllo i propri valori, che stile di vita tenere per prevenirla e come curarla, quali siano i rischi collegati alle cattive abitudini, come misurarla correttamente - dice Marco Mariani, direttore generale di Farmacentro - Ai pazienti sarà somministrato anche un questionario che poi sarà condiviso con la Società Scientifica SIIA per dimostrare il grande sforzo comune di fare prevenzione per migliorare la qualità dei cittadini. Una Campagna che dimostra l’impegno concreto per la salute dei cittadini visto che le Farmacie Mia Farmacia non si limitano solo alla distribuzione di materiale informativo, ma offrono anche servizi di misurazione gratuita della pressione, promuovendo così la prevenzione e l'educazione alla salute”.