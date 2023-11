"Missione Giappone" per l'Università per stranieri

L'Università per Stranieri di Perugia per la seconda volta in questo 2023 è impegnata in terra nipponica: attività di promozione, recruiting e perfezionamento degli accordi di collaborazione progettati con atenei giapponesi in cui si insegna la lingua italiana sono gli obiettivi della delegazione unistrapg a Tokyo ed Osaka, guidata dalla docente Letizia Cinganotto, delegata rettorale per le relazioni internazionali.

Dopo tre anni di sospensione a causa della pandemia, l’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, diretto da Silvana De Maio, ha nuovamente organizzato ad Osaka e nella capitale nipponica “Il Salone dello Studio” dedicato all’offerta formativa di lingua e cultura italiana per stranieri nel nostro paese. L’Unistrapg vi partecipa con un suo stand, presso il quale, oltre ai docenti Letizia Cinganotto e Takeshi Tojo, sono impegnati Barbara Pirisinu e numerosi ex studenti nipponici dell’Università per Stranieri di Perugia.

Gli Expo di Tokyo e Osaka dedicati alla lingua italiana sono concomitanti alla Settima Edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, ideata e promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e dedicata alla promozione della cucina e dei prodotti agroalimentari italiani di qualità. La delegazione della Stranieri ha organizzato un evento anche nell’ambito di questa manifestazione, in programma a Osaka.