Miss Umbria 2021, la 20enne Sara Villa conquista il titolo della più bella di tutte

Sara Villa è Miss Umbria 2021. Ventenne, vive a Giano dell’Umbria, lavora in una compagnia assicurativa, ha conquistato la fascia di Miss Umbria 2021 ieri sera al Perugia Centro Congressi, assegnata insieme ad altri 6 titoli regionali: Miss Cinema Umbria, Miss Eleganza Umbria, Miss Sorriso Umbria, Miss Sport Umbria, Miss Miluna Umbria, Miss Be Much Umbria.

Trenta le concorrenti in gara che si sono contese i ben sette titoli in palio, veri e propri passaporti che consentiranno loro di accedere alla pre-finali nazionali del Concorso Miss Italia 2021. La finale di Miss Umbria 2021, organizzata come sempre dalla Delta Events, agenzia esclusivista del concorso per la regione Umbria, è stata diretta dal regista Mario Gori e presentata da Margherita Praticò, autrice anche dei vari quadri coreografici che hanno visto le ragazze sfilare con gli abiti di Balù Moda, con creazioni moda mare e con il tradizionale body da gara.

La giuria era presieduta da Tommaso Capezzone e composta dal produttore cinematografico Luca Mastrangelo, dallo chef Bruno Brunori e dalla titolare di Balu’ Moda Ilaria Fiocchetti. In giuria anche le ex miss Claudia Casciani ( Miss Umbria 2015 ), Leila Rossi ( Miss Umbria 2019 ) e Giorgia Vitali ( Miss Sport Italia 2019 ).

Sara Villa, vive a Bastardo di Giano nell’Umbria. Lavora in una compagnia assicurativa; ha deciso di partecipare a Miss Italia per superare le sue insicurezze e la sua timidezza. Occhi celesti, capelli biondi, è molto permalosa.

2a classificata Miss Rocchetta Bellezza Umbria 2021: Asia Carrazza, 21 anni di Città di Castello, studia moda a Rimini e vuole diventare una stylist. Gioca a tennis nel tempo libero. Si definisce solare e positiva.

3a classificata Miss Cinema Umbria 2021: Sofia Fucini, 18 anni di Perugia, studentessa al liceo scientifico Cambrige; il suo hobby, fin da piccola, è il teatro.

Miss Eleganza Umbria 2021: Carolina Scarscielli, 19 anni di Città di Castello, studentessa in veterinaria

Miss Sorriso Umbria 2021: Anna Giulia Fossatelli, 18 anni di Terni, studentessa al liceo classico, ama la moda e vorrebbe diventare una presentatrice sportiva.

Miss Sport Umbria 2021: Martina Favaro, 25 anni di Gualdo Tadino, studentessa universitaria, è un affermata influencer; ama gli animali ed è una super sportiva.

Miss Miluna Umbria 2021: Maria Letizia Gramaccia, 22 anni di Gualdo Cattaneo, studentessa in Psicologia.

Miss Be Much Umbria 2021: Camilla Farnesi, 21 anni di Todi, studentessa in scienze della Comunicazione.

La manifestazione sarà realizzata grazie Balu’ Moda, Fondazione UCCJP per i diritti umani, l’artista Roberto Reginaldi, Marchetti Edilizia e Salumificio Battisti Alviero.