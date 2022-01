"Miss Mamme in Poesia", la mamma "miss" Irene Di Liberto si aggiudica un altro primato

Dopo Miss Nonna 2022, un'altra umbra si è messa in luce in una nuova sfida che mette al centro le mamme, legata al “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia. Si tratta di Irene Di Liberto 42 anni, impiegata, di Corciano (Perugia) “Miss Mamma Italiana Simpatia 2018”, che ha ottenuto un seso posto assoluto con “La storia di Natale” nella sfida “Mamme in Poesia”, un concorso di poesie e racconti brevi a tema “il Natale”, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli.

La super mamma di Corciano non è nuova a premi e riconosimenti letterari: anche nel 2021 aveva ottenuto un altro riconoscimento per una sfida di poesie.

Miss Mamma Italiana è un apputamento dedicato alla figura della mamma e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. L'iniziativa sostiene “Arianne”, Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

“Mamme in Poesia” nella sua 3° edizione ha coinvolto 30 mamme “Miss”, che nei 29 anni del concorso si sono aggiudicate una fascia di premiazione, le quali hanno sfoderato la loro “vena artistica” e si sono cimentate nella stesura di poesie e racconti brevi dedicati al Natale.

“Mamme in Poesia”, evento organizzato da Te.Ma Spettacoli, Patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina ed in collaborazione con Romagna Acque, anche per questa edizione - per il secondo anno consecutivo - a causa del particolare momento che stiamo vivendo, si è svolto on line.

Trenta mamme “Miss” di diverse regioni italiane, hanno presentato le loro poesie inedite, inviando un video (presente sulla pagina Facebook di Miss Mamma Italiana e sul canale YouTube di Miss Mamma Italiana) e una giuria tecnica, presieduta dal giornalista e scrittore Davide Buratti, ha decretato le vincitrici, che (con tutte le dovute misure di sicurezza), sono state premiate nell’area eventi dell’Hotel Milano Resort di Bellaria.

Una bella soddisfazione per l'Umbria, che ancora una volta, con la corcianese Irene Di Liberto, si conferma protagonista nella bellezza della maternità.