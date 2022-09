"Miss mamma italiana 2022", alle pre finali nazionali ci sono le due umbre Erica e Simona

Centinaia le mamme hanno partecipato alle selezioni per aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma Italiana 2022” che si svolgea Bellaria Igea Marina fino a sabato 10 settembre.

Alle Pre Finali di “Miss Mamma Italiana 2022” l’Umbria è rappresentato da:

SIMONA ELENA BUZDUGAN 34, agente immobiliare, di Spello (Perugia), mamma di Nives Cristina di 8 anni;

ERICA MARANI 41 anni, arredatrice d’interni, di Spello (Perugia), mamma di Christian e Teresa, di 14 ed 8 anni.

Durante la settimana, le mamme Pre Finaliste, sia al mattino che al pomeriggio, saranno impegnate per gli scatti fotografici, per i test e per le prove, mentre giovedì 08 e venerdì 09 settembre, a partire dalle ore 21.00 nella splendida cornice di Piazza Don Minzoni, sono in programma le due serate di Pre Finale, dove oltre ad effettuare la classica passerella prima in abito poi in costume da bagno, le mamme dovranno sostenere una prova di abilità che rappresenti al meglio la loro personalità (cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica o cimentarsi in prove creative o sportive).

Sabato 10 settembre, un tour speciale della motonave Super Tayfun, costeggerà la spiaggia di Bellaria Igea Marina e le Mamme Miss saranno presentate e sfileranno lungo i pontili; sull’ultimo pontile saranno decretate le 18 mamme che accederanno alla Finalissima di sabato sera (in programma sempre in Piazza Don Minzoni a Bellaria, con inizio alle ore 21.00), con proclamazione di “Miss Mamma Italiana 2022”.



Nella giornata di domenica 11 settembre, la vincitrice assoluta e le altre 11 vincitrici di fascia, saranno impegnate per gli scatti fotografici utili alla realizzazione del Calendario di “Miss Mamma Italiana 2023”, il calendario è alla sua 20° edizione.

Le tre serate saranno presentate da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”.

Il look delle mamme partecipanti sarà curato dallo staff del Club Roberto Foschi Parrucchieri, sotto la supervisione del’hair stylist di fama internazionale, il Maestro Roberto Foschi, curatore di immagine di “Miss Mamma Italiana”.

“Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia invalidante e ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.