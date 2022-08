INVIATO CITTADINO Cecilia Alma Levita è prefinalista nazionale. Figlia e… sorella d’arte

Cecilia Alma Levita, ventiduenne di Todi, è prefinalista nazionale al Concorso Miss Italia. Figlia e… sorella d’arte. I genitori sono l’attrice Maria Tea Varo e il pittore internazionale Ugo Levita. La famosissima sorella è Artemisia Levita, della quale ci siamo spesso occupati per la sua intensa attività artistica.

Cecilia Alma vince la tappa Miss Italia più privilegiata: aggiudicandosi la Fascia Rocchetta 2022, Sponsor ufficiale di Miss Italia a Gualdo Tadino.

La giovane è dunque "Miss Rocchetta Bellezza Umbria". La giuria ha espresso la preferenza unanime come riconoscimento per la bellezza rara, elegante, raffinata, preziosa...semplice.

Sono state messe in rilievo le doti di amore per la cultura, la solidarietà, i valori e principii ideali, rivolti alla generosità, alla poesia. Complimenti alla giovane e ai suoi genitori. Perché, anche a Miss Italia, sotto i capelli può esserci un cervello pensante. E può battere in petto un cuore sensibile.