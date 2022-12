INVIATO CITTADINO Miss Italia. Facciamo il tifo per Cecilia Alma Levita

Miss Italia. Facciamo il tifo per Cecilia Alma Levita, studentessa tuderte ventiduenne, amante della cultura e dell’arte. È figlia del grande pittore Ugo e di Maria Tea Varo, attrice formata al Cut, la scuola di Teatro di Roberto Ruggeri, ma ormai dedita alla cura familiare. Ci siamo già interessati ai suoi successi, anche come amici dei genitori.

Cecilia Alma non ha alcuna esperienza nel mondo dello spettacolo o del cinema. Si è trovata coinvolta in questa straordinaria avventura... quasi per caso.

Vive in Umbria dal primo anno di vita. Dice la madre: “L’abbiamo portata nella terra umbra per tenerla lontana dal frastuono del mondo”. Aggiunge: “Qui ancora qui esistono le lucciole, la struggente bellezza della poesia e quei paesaggi incontaminati per ritrovare l’essenza del nostro andare”.

Cecilia studia Filosofia e Scienze Tecniche e Psicologiche. Nel tempo libero, fa anche la modella. Le sue passioni sono l’arte e la letteratura, con una speciale predisposizione per la poesia che ama leggere e recitare.

La finale domani stasera, alle 19:00, in diretta sui canali social Facebook e Instagram Youtube di Miss Italia.

Il timone dell’evento in mano a Salvo Sottile, giornalista di nera, passato con successo all’intrattenimento. La presentazione delle Miss è avvenuta a “I fatti vostri” e Cecilia Alma ha fatto la sua bella figura. Altrettanto speriamo accada domani sera, quando rappresenterà degnamente la nostra regione.