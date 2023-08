Miss Blumare Umbria 2023, la fascia va a Emma Freschini

È la perugina Emma Freschini la vincitrice della quarta tappa del concorso di bellezza Miss Blumare Umbria 2023, che si è tenuta nella piazza centrale di Montefalco. L’evento, inserito nel cartellone della tradizionale rassegna estiva Agosto montefalchese, è stato uno degli appuntamenti regionali di avvicinamento alla finale del 15esimo concorso nazionale Miss Blumare, che si svolgerà dal 25 ottobre al primo novembre nel corso di una crociera di otto giorni che salperà da Genova, toccherà gli scali di Marsiglia, Valencia, Barcellona, Genova, La Spezia e si concluderà a Napoli, città di Miss Blumare 2022, Romina Covino. E proprio Romina Covino è stata l’ospite d’onore della serata a cui hanno partecipato dodici pretendenti alla corona di Miss Montefalco 2023. Il titolo, come detto, è andato a Emma Freschini, ma a ottenere una fascia sono state le prime cinque classificate: il secondo posto è andato a Helèna Sensini; il terzo a Camilla Massucci; il quarto a Flavia Scacciatelli; il quinto a Desireè Taguani. Tutte loro parteciperanno alla finale di Miss Blumare Umbria, che si svolgerà a settembre al centro di intrattenimento Gherlinda di Ellera di Corciano. A giudicare le ragazze è stata una giuria composta in gran parte da vip ed esperti del settore: Ambra Cenci, Emanuela Mari, Michele Mariani, Matteo Napolini, Letizia Taburchi, Pasquale Capasso, Paolo Cistillini, Maria Chiara Giraldo, Cristina Giraldo, Claudio Barcaccia, Antonietta Scarponi e Luigi Titta, sindaco di Montefalco. “È andata benissimo, un’esperienza molto positiva che conferma il successo dell’anno passato – ha commentato il sindaco –. La bellezza ha predominato in tutto, tra le ragazze, ma anche in questa bellissima location, questa fantastica piazza di Montefalco su cui svetta il palazzo comunale”.

Durante la serata si è svolta anche la sfilata di moda con abiti da sposa e cerimonia di Fantasy Sposi, indossati, oltre che da Romina Covino, da altre sei testimonial di Miss Blumare Umbria, tra queste Miss Blumare Umbria 2022, Martina Figorilli. Le sfilate delle ragazze sono state intervallate dalle esibizioni del cantautore romano Luca Guadagnini (da anni impegnato a sostegno dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma) e della sua band.

A salire sul palco, a salutare il folto pubblico, oltre al sindaco Titta, anche il patron della manifestazione, Euro Sereni, titolare di Premium City e responsabile organizzativo di Miss Blumare Umbria, che ha creato un team di professionisti coordinati dalla direttrice artistica Laura Cartocci e che include anche Manuela Marinangeli come presentatrice ufficiale degli eventi. “Fin’ora è stato un percorso magnifico – ha dichiarato Sereni –. Siamo tornati a Montefalco per il secondo anno consecutivo e abbiamo eletto una bellissima miss che insieme alle altre andrà a contendersi il posto di Miss Blumare Umbria 2023. Vi aspettiamo a settembre al Gherlinda”. “In questa bellissima piazza di Montefalco – ha affermato anche Laura Cartocci – non poteva andare diversamente. Dodici ragazze si sono messe in gioco e abbiamo assegnato cinque fasce. Siamo prontissimi per la finale regionale al Gherlinda, che proclamerà le due vincitrici che partiranno per la crociera”.