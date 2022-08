Ecco le Miss Blumare Umbria 2022, tutte le vincitrici

Ha fatto tappa a Montefalco, domenica 7 agosto, il concorso di bellezza Miss Blumare, quarta tappa della quattordicesima edizione dell’evento di bellezza e moda che si svolgerà dal 19 al 26 ottobre nel corso di una crociera di otto giorni che salperà da Civitavecchia alla scoperta di Palma di Maiorca, Barcellona, Cannes, Genova, Portofino e Le Cinque Terre. A contendersi la corona di Miss Montefalco, nella serata inserita all’interno del cartellone di eventi Agosto Montefalchese, sono state quindici ragazze, in una cornice spettacolare fatta di moda, musica, ballo e canto. A vincere è stata Federica Bistoni (fascia Miss Montefalco), seguita da Beatrice Pizzi (fascia Miss iLovePerugia), Rachele Montecucco (fascia Miss Premium City), Sara Milioni (fascia Miss Manuteck) e Federica Ciancabilla (fascia Miss Laura Cartocci Event Management). La giuria, composta da oltre 10 giurati tra vip ed esperti del settore, capitanati dal presidente dell’Unione dei Comuni terre dell’olio e del Sagrantino, Alberto Pizzi, ha assegnano dunque le 5 fasce che consentiranno alle ragazze di partecipare alla finale di Miss Blumare Umbria, che si svolgerà a settembre, e un posto nella finale interregionale Miss Blumare Roma che si svolgerà il 27 agosto al centro divertimenti Cinecittà world a Roma.

La serata ha visto la partecipazione del cantante padovano Marco Cucchelli, in arte Mark (prossima l’uscita di un suo singolo con un featuring d’eccezione, Macy Gray cantante e attrice statunitense esponente del neo-soul dalla metà degli anni ’90), e della cantante umbra Barbara Insolera. Tra una sfilata e l’altra, l’esibizione della Scuola di ballo della Olympia Todi, diretta da Moira Ciucci, e l’esibizione canora della sorella Moira hanno reso la serata ancora piacevole. Presenti inoltre Martina Figorilli, testimonial dell’edizione 2022 e finalista nazionale dell’edizione 2021 di Miss Blumare, e le tre vincitrici delle precedenti selezioni di Todi, Santa Maria degli Angeli e Perugia, che hanno sfilato con gli outfit di Lo Spazio Vintage di Ilenia, oltre a Euro Sereni, titolare di Premium City srl, responsabile organizzativo di Miss Blumare Umbria, che ha creato un team di professioni coordinati dalla direttrice artistica Laura Cartocci e che include Manuela Marinangeli come presentatrice ufficiale degli eventi.

“Dopo le esperienze di fashion mover con ‘La moda va in Minimetrò’, la prima sfilata Urban style di Perugia che abbiamo ideato insieme a Leonardo Mariano e Andrea Biagini, in collaborazione con Laura Cartocci – ha spiegato Sereni – è iniziato un percorso di lavoro e non solo, che si sta ampliando anche al di fuori dell’Umbria. È stato confermato infatti anche per il 2022 l’importante evento di moda e bellezza realizzato presso il centro divertimenti Cinecittà world a Roma, che il 28 agosto dello scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 52 ragazze provenienti da diverse regioni d’Italia”.

“Una serata che ha saputo coniugare la bellezza di queste ragazze con la bellezza del paesaggio del nostro borgo – ha dichiarato il vicesindaco di Montefalco Daniela Settimi –, ricco di storia e tradizione. Questa sera c’è stato il sold out, speriamo che continui così, siamo orgogliosi di aver ospitato questo evento”.

“È stato un piacere essere stati a Montefalco per la quarta tappa di Miss Blumare Umbria – ha detto la direttrice artistica Cartocci –. Volevamo unire la moda, la musica, il ballo e ci siamo riusciti. La musica, la gentilezza e la bellezza salveranno il mondo”.