Incontrarsi fra le pagine. Gens Vibia fa il pieno al teatro di Marsciano omaggiando Cicuti, Mirabassi e Pellegrini.

Al Teatro Concordia sold out per la XXI edizione di un premio solido e validato dalla tradizione.

Merito dell’Associazione culturale Pegaso di Deanna Mannaioli che si è avvalsa del contributo di Intra e il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Marsciano.

Il Premio è stato quest’anno inserito nel progetto culturale “Incontrarsi tra le pagine”, realizzato con il contributo del Centro per il libro e la lettura, con capofila il Teatro laboratorio Isola di Confine e la partecipazione dell’associazione L’orologio di Benedetta.

La tenzone poetica ha visto vincitori Vittorio di Ruocco per la poesia in lingua, Stefano Baldinu per la poesia in dialetto, Lucia Fabrizi per la sezione narrativa. Una speciale sezione riservata agli studenti ha incoronato due esponenti in rosa: Eva Tenerini per la poesia e Aurora Vommaro per la narrativa.

Il Premio poeta dell’anno è stato assegnato a Giampiero Mirabassi mentre il Premio speciale delle critica e il Premio speciale di merito se li sono aggiudicati, rispettivamente, Luciano Pellegrini e Nello Cicuti. Mirabassi, anche autore/attore di teatro e cabaret, si è pure proposto in una affabulazione con la complicità del suo gruppo di amici.

In efficace sinergia artistica con l’evento letterario, la mostra delle opere dei partecipanti al Premio nazionale artistico Antonio Ranocchia, straordinario scultore marscianese, inserito nell’ambito del Concorso Gens Vibia, e finalizzato a promuovere la cultura del territorio e valorizzare la realtà museale locale.