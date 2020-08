Minimetrò, arriva lo stop: una settimana di blocco per la manutenzione

Una settimana di stop per il minimetrò per la manutenzione programmata. Come spiega una nota dell'azienda "dal 17 al 23 agosto 2020 il minimetrò rimarrà fermo, come negli anni precedenti, per l’attività di manutenzione programmata, visite e prove periodiche previste dalle normative vigenti".

Resta comunque attivo il servizio degli autobus di linea. Le scale mobili e l’ascensore inclinato della stazione del Pincetto "continueranno il loro regolare esercizio (tutti i giorni festivi inclusi: 7.00 – 02.00)", conclude la minimetrò spa.