Minimetrò, scatta l'obbligo di Green Pass per accedere alle navette

Lunedì 6 dicembre scatta l'obbligo di Green Pass per accedere al minimetrò di Perugia (per utenti con più di 12 anni). La disposizione fa parte del nuovo decreto-legge varato dal Governo Draghi il 24 novembre, quello del 'super Green Pass': L’obbligo di Green Pass, ha spiegato il Governo, "viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale".

Oltre al Green Pass, la Minimetrò spa "ricorda le altre norme di comportamento già in vigore per l’utilizzo del sistema trasportistico: non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore); è consentito l’accesso al sistema di trasporto minimetro solo con la mascherina chirurgica o DPI superiore per la protezione del naso e della bocca; seguire la segnaletica e i percorsi indicati mantenendo sempre la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone; è consentito l’ingresso in vettura a massimo 25 persone (16 passeggeri in piedi + 8 seduti + 1 persona su sedia a rotelle); prima di salire nelle vetture o negli ascensori, attendere a distanza la discesa di altri viaggiatori; igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso; lasciare i posti seduti a chi ne ha più bisogno (anziani, persone con disabilità, donne in gravidanza,….)".