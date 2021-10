INVIATO CITTADINO Minimetrò e capienza delle navette, la segnalazione di un utente

Ci scrive un noto avvocato perugino: “Stamane abbiamo viaggiato in 19. Le assicuro che ci respiravamo in faccia”

Incredibile ma vero. Nel Minimetro l’affollamento è la regola. Raccolgo la segnalazione di un utente che ci manda la foto di un cartello presente nelle carrozze del nostro amatissimo Brucomela.

Non è cosa datata, ma recente. Come documenta l’iconcina col logo, e la stessa scritta che prescrive il divieto di viaggiare senza mascherina. Quindi la decisione e relativa comunicazione sono fresche e vigenti.

Nel cartello si legge che in navetta si può viaggiare in 24 persone più un disabile.

La specifica è ancora più precisa: 8 seduti, 16 in piedi, e il disabile in carrozzella.

Ci scrive un noto avvocato perugino: “Stamane abbiamo viaggiato in 19, senza disabile. Le assicuro che ci respiravamo in faccia”.

Conclusione: anche se antieconomico, è addirittura risibile pensare di viaggiare in quello spazio ristretto in 25 persone. Come è possibile il distanziamento?