Coronavirus e misure anti assembramenti: capacità del minimetrò ridotta a 25 persone per navetta

Venticinque persone a navetta. E' il nuovo limite di passeggeri, in vigore da oggi, per chi sceglie di viaggiare con il minimetrò.

In ottemperanza di quanto previsto dal Dcpm del 3 novembre, che prevede la riduzione della capienza consentita per il trasporto pubblico locale al 50%, "si comunica che da venerdì 6 novembre 2020 è consentito l’ingresso in ogni vettura a massimo 25 utenti (16 posti in piedi e 8 seduti), oltre il posto per l’utente con disabilità" riporta una nota della società Minimetrò.

L’accesso alle navette è consentito solo indossando la mascherina.