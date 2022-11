Gestione dei Migranti, scontro Meloni-Macron, l'ambasciatore di Francia da Perugia: "La soluzione è la cooperazione"

"Il Presidente della Repubblica francese e quello italiano si sono parlati e e hanno riaffermato l'importanza della nostra relazione". Lo ha sostenuto l'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset a margine della sua lectio magistralis all'Università per stranieri di Perugia, dal titolo Transizioni climatiche e relazioni internazionali.

"C'è un momento di tensione sul tema dell'immigrazione, ma anche se si tratta di un problema complesso, è chiaro e semplice che la soluzione è nella cooperazione" ha aggiunto, sottolineando che "cooperazione vuol dire solidarietà e responsabilità e rispetto del diritto. È tutto qui". "E come hanno detto i nostri capi di Stato, quindi, dobbiamo trovare tutte le condizioni per avere piena cooperazione in ambito bilaterale come in ambito europeo" ha aggiunto ancora l'ambasciatore.

Sulla possibilità di un eventuale incontro tra la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, e il presidente Emmanuel Macron, entrambi a Bali per il G20, ha spiegato che "per quanto di mia conoscenza l'incontro a Bali non è previsto, perché si sono già incontrati recentemente".

"Quello che posso dire è che l'amicizia tra Italia e Francia ovviamente è fondamentale, quindi dobbiamo avere sempre le buone condizioni per avere una piena cooperazione" ha concluso Masset.