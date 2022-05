Le migliori steak-house di Perugia recensite da chi c'è stato

Irresistibile voglia di bistecca ai ferri o di un gloso hamburger? Non è un problema, se vi trovate a Perugia e dintorni. Infatti, con il ritorno della bella stagione, la fine delle restrizioni pandemiche e la voglia di tornare a passare bei momenti felici in compagnia intorno a una buona tavola, non dovrete far altro che scegliere il tipo di carne che più vi piace e in città potrete recarvi in vari ristoranti ottimamente recensiti.

Sono infatti gli internauti più golosi e attenti alla qualità che ci offrono gli spunti preziosi per mappare le migliori bisteccherie di Perugia: attraverso la classifica di Tripadvisor, in questo modo, veniamo a sapere che Passatempo BBQ alla Trinità è attualmente la miglior steak house sulla piazza, con 175 recensioni di eccellenza su 200. "Qualità delle materie prime al top. Servizio puntuale, preciso, attento e competente...lasciatevi consigliare da loro. Se vi dicono di non abbinare due portate perchè entrambe grandi...fidatevi di loro. Pulled pork e brisket da urlo" scrive Eko88.

In seconda posizione troviamo in zona stazione il Porca Vacca, dove il piatto forte sono senza dubbio gli hamburger e che risulta il posto ideale per fare contenti in un colpo solo grandi e piccini.

Al terzo posto abbiamo Mc Marin's Ai Thebris di Ponte Felcino, dove CorradoF ci fa sapere nella sua recensione che è "Tutto perfetto. Dall'atmosfera al servizio e alla qualità delle materie prime".

Spostandoci verso a Assisi e più precisamente a S. Maria degli Angeli, ci aspetta una vera steak house americana: è Abraxas, che i recensori dichiarano preparare hambuger favolosi...

A metà della speciale classifica di Tripadvisor torniamo a Perugia con il classico Old Wild West, ristorante dell'omonima catena, dove si può mangiare con una spesa tra i 10 e i 20 euro.

Il 50's RistoBurger alle porte della città offre un buon compromesso tra location e servizio e ha come putno di forza la fascia di prezzo, decisamente abbordabile: tra i 5 e i 16 euro.

Settima posizione per lo storico locale La Nuit di Perugia, dove a detta dei recensori la qualità delle carin servite è davvero eccellente.

Per chi cerca un "posticino tranquillo", come viene descritto da chi c'è stato, alle pendici del centro storico perugino c'è Tankard Pizza e Food, dove oltre agli ottimi panini a base di carne si può trovare molto altro.

Insomma, ce n'è davvero per ogni palato, in varie zone della città e non solo. Non resta che provare la steak house che ci ispira di più e naturalmente... recensire!