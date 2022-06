I migliori hamburger di Perugia, ecco dove andare

Prosegue il nostro viaggio nel meglio rella ristorazione a Perugia e dintorni, grazie alle recensioni che i clienti stessi dei locali lasciano sul portale dedicato Tripadvisor. Dopo aver valutato i migliori ristoranti, le mgliori pizzerie e le migliori gelaterie in città, vediamo adesso quali sono le migliori hamburgerie sulla piazza.

In cima alla classifica delle recension di Tripadvisor troviamo Italian Burger di via Corcianese, dove quello che piace è anche l'asporto; il testone di via Settevalli è apprezzato dai recensori per il "pranzo buono a prezzi modici", mentre in terza posizione si attesa Mercato Vianova, in pieno centro storico, che offre hamburger oltre ad una vasta scelta di molte altre pietanze.

Quarta posizione tra le migliori hambugerie di Perugia per il Bar Pizzeria La Vecchia Ferrovia, in strada Tre Valli Umbre, dove il punto di forza sono i "pasti veloci", come ci raccontano gli internauti che vi sono passati. Al quinto posto abbiamo invece troviamo PuntoIt presso il centro commerciale Emisfero, dove le buone pietanze sono gradite anche per la velocità del pasto.

Andando oltre tra le migliori hamburgerie perugine si trova, secondo Tripadvisor, 50's RistoBurger, apprezzato per la "buona organizzazione" e la "comodità". A seguire, in ottava e ultima posizione, c'è Old Wild West, un "classico" come scrivono nelle recensioni, ristorante appartenente all'omonima catena.

Non resta che recarsi a provare una di queste hamburgerie per dire poi la vostra su Tripadvisor, raccontando pregi e difetti della vostra esperienza gastronomica.