IL FOCUS Le migliori dieci pizzerie (anche da asporto e al taglio) di Perugia e dintorni recensite dai clienti Tripadvisor

L'anno scolastico sta per finire e, grazie anche all'eliminazione delle restrizioni dovute alla pandemia, tornano anche le immancabili cene di classe per festeggiare la fine delle fatiche sui banchi. In molti optano per la pizzeria, la soluzione più "ecumenica", che tende a mettere d'accordo tutti: non solo gli italiani vanno matti per la pizza!

E allora, grazie all'aiuto delle recensioni dei clienti stessi, vediamo la speciale classifica delle migliori pizzerie di Perugia stilata dal noto portale di recensioni Tripadvisor.

In cima alla lista delle pizzerie più apprezzate, c'è la storica Trilogy, alle porte della città (zona Ramazzano), che cHi c'è stato ha apprezzato per la qualità e la cortesia, ma anche perché è particolarmente adatta alle famiglie; al secondo posto figura invece la pizzeria Johnny Take Uè Perugia, ubicata nella rinnovata zona Monteluce. Qui il punto forte è proprio la pizza napoletana, sebbene il locale sia piccolo.

Terza in classifica, per gli utenti di Tripadvisor, è la Pizzeria Non Vedo L'ora, situata nella zona di San Martino in Colle: qui la pizza è "ottima", come dichiarano le recensioni degli internauti, e c'è anche l'opzione "senza glutine". Quarta posizione per la Pinseria Hamburgheria Torre Degli Sciri, in pieno centro storico e con un economico servizio di consegna a domicilio, che propone la vera "pinsa romana" con cura e attenzione a ogni dettaglio.

A metà della top ten delle migliori pizzerie di Perugia gli utenti hanno decretato Piacere, Totò, in zona Olmo Trinità, assolutamente consigliata anche per la gentilezza del personale. Lo stesso dicasi per la storica Pizzeria La Romantica del Centro storico, che conta quasi 1000 recensioni di cui praticamente l'80% che la dichiarano tra l'"eccellente" e il "molto buona".

Settima posizione per un'altra longeva pizzeria perugina del centro, la Mediterranea: qui ben 1880 recensioni la definiscono in prevalenza eccellente e tipicamente napoletana.

Un "servizio gentile e veloce", oltre che la bontà e l'abondanza di pizza e fritti, fa delle Officine Bartolini l'ottava pizzeria più gradita di Perugia, specialmente dagli amanti del motorsport (all'interno capirete il perché). Bisogna spostarsi in periferia, a Ponte Valleceppi, per gustare una eccellente pizza e cucina siciliana al Ristorante Pizzeria Filo D'Olio, che fa dell'accoglienza il "piatto forte".

Ultima, secondo le recensioni di Tripadvisor, tra le migliori dieci pizzerie perugine, la Romantica di San Sisto, dove la fascia di prezzo si attesta tra i 5 e 15 euro per mangiare una "ottima pizza".

Naturalmente, la classifica di Tripadvisor prosegue e si arricchisce di volta in volta grazie alle recensioni dei consumatori, quindi che aspettate? Ora tocca a voi!