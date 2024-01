Perugia, montate le telecamere delle nuove mini-ztl: chiusura h24 e accesso solo per il settore autorizzato

Telecamere montate, segnaletica posizionata e display in prova, manca solo l’attivazione delle nuove micro ztl di viale Indipendenza, via dei Priori e via Bontempi per contrastare la sosta selvaggia dei mezzi senza autorizzazione.

Le nuove ztl saranno chiuse h24 (con una fascia oraria di 3 la mattina per il carico e scarico dalle 7 alle 10, quindi sosta breve, solo per viale Indipendenza e via dei Priori, mentre per i lavori e gli artigiani rimane valida la richiesta di permesso temporaneo all’ufficio permessi).

Accesso vietato ai possessori di permessi ztl, ma di altri settori, alle auto elettriche (non potranno usufruire del permesso che consentiva la sosta sulle strisce blu) e a tutti i non autorizzati. Accesso consentito ai mezzi di servizio e con il tagliando disabili. Nulla cambierà per i possessori di garage o posti auto in affitto che potranno transitare liberamente.

Sono le regole delle mini ztl che verranno attivate nei prossimi giorni in viale Indipendenza, via Bontempi e via dei Priori (zone una volta chiuse dai pilomat, poi rimossi per i costi di manutenzione).

Trenta giorni di esercizio provvisorio per far capire ai cittadini come funziona e poi scatteranno multe di 80 euro.

Il varco di via Campo Battaglia, in oltre, verrà spostato all’inizio di via Del Mercato Coperto, all’uscita della galleria Kennedy. Anche questa area sarà chiusa h24, tranne che per le auto che vanno al parcheggio del Mercato Coperto, logicamente. Questo per eliminare l’accesso abusivo nella zona, diventata un vero e proprio parcheggio gratis, e la sosta selvaggia lungo la salita verso il Mercato.