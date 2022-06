Mick Dimitri, il cantautore che ama l’Umbria

E’ uscito il 17 giugno Every Story il nuovo singolo di Mick Dimitri.

La canzone, scritta e arrangiata dallo stesso Mick, è eseguita con la collaborazione del trio statunitense Girl Named Tom, vincitore di The Voice US 2021. nato a Roma nel 2000, ma innamorato dell’Umbria, ed in particolare del piccolo borgo di Paciano, Mick scrive e compone le proprie canzoni dall'età di 13 anni, e ha già raccolto importanti riconoscimenti dalla stampa estera e italiana con la pubblicazione del suo EP Take my hand.



A 18 anni conosce Ed Sheeran proprio in Umbria facendogli da cameriere e i due diventano subito amici. Dopo poco Ed lo invita ad aprire, insieme a Zara Larson e James Bay il Concerto di San Siro del suo Divide Tour. La simpatia e la stima che li lega ha forse le sue radici nella reciproca passione per la musica e dalla determinazione che li contraddistingue fin da piccoli.Mick ha conosciuto Girl Named Tom durante la pandemia, grazie ad un amico comune, Luke Concannon, frontman dei Nizlopi e mentore di Ed Sheeran. Costretti in quarantena Mick e GNT hanno legato immediatamente e, una volta ascoltata la demo di Every Story, la frontwoman Bekah Liechty si è offerta di prestare la propria voce al brano. Le voci infatti sono state registrate in remoto a 7000km di distanza, mentre Mick era tra le colline dell’Umbria e GNT in Ohio. Every Story non è quindi solo una semplice canzone, ma la risposta creativa di un giovane alla pandemia.