Umbria gourmet, cresce la pattuglia degli "stellati" Michelin

L'Umbria del buon mangiare sorride, grazie all'impegno di giovani chef sempre pronti a raccogliere la sfida del gusto e dell'eccellenza. E così, se Acciuga aveva riaperto la strada per i ristoranti perugini, conquistando la stella Michelin, e confermandola, alla pattuglia si aggiungono ora Elementi Fine Dinning di Borgo Brufa, Ada Bistrot di Perugia, Une di Capodacqua di Foligno. Stella verde per lo storico Vespasia dell'Hotel Seneca di Norcia. Stella confermata anche per Casa Vissani.