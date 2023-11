Michelin, a Borgo Brufa brilla la stella del Elementi Fine Dining

L’Umbria festeggia una nuova stella Michelin. È quella conquistata, a soli due anni dalla sua apertura, dal ristorante Elementi Fine Dining di Borgobrufa SPA Resort 5 stelle, un punto di riferimento del centro Italia nell’ambito degli SPA Resort di lusso ed ora consacrato, dalla più prestigiosa guida enogastronomica internazionale, come nuova destinazione gourmet italiana.

“L’emozione è grande - afferma Andrea Impero, classe 1990 e alla sua prima stella Michelin - e non posso non pensare in primis a chi mi è accanto in maniera discreta ma determinante da ben 10 anni, in un’unione di intenti professionali e personali, ovvero mia moglie Martina Pallante, restaurant manager di Borgobrufa SPA Resort. Una stella speciale, perché ha il volto genuino dei nostri 70 micro-fornitori, delle indispensabili brigata di cucina e brigata di sala, e soprattutto della famiglia Sfascia, che ringrazio per aver da sempre creduto in questa visione di cucina fine dining etica, che mette a sistema minuscoli territori, piccoli produttori e materie prime. ‘Elementi’ per tutti noi è uno stile di vita. È dare un tributo vero e tangibile a chi produce qualità, attraverso la selezione e l’utilizzo dei loro prodotti e la ricerca e la creazione di piatti che ne esaltino al massimo le qualità. Si parte dalla terra, dalle mani che l’hanno lavorata, per arrivare attraverso le nostre menti a ciò che voi poi trovate a tavola. Non a caso il nome del ristorante significa proprio questo: ‘elementi’ come ingredienti ‘e le menti‘ ad indicare chi pensa a valorizzarli”.

Grande soddisfazione per la famiglia Sfascia, proprietaria del Resort, che è sempre stata orientata a portare avanti il progetto Borgobrufa come un modello d’impresa turistica e ristorativa qualificante per il territorio. “La scelta di utilizzare 70 micro-produttori dislocati tra l’Umbria e le altre regioni limitrofe, è sicuramente una scelta economicamente importante da sostenere e logisticamente complessa da gestire” ha affermato Andrea Sfascia, titolare di Borgobrufa SPA Resort, “ma abbiamo un forte senso di appartenenza e crediamo nel principio che fare impresa significhi portare benefici al territorio in senso allargato. Lo chef Andrea Impero con la sua filosofia di cucina è riuscito a trasferire anche nell’ambito della ristorazione i nostri valori, sia nel ristorante ‘Quattro Sensi’, che nel fine dining ‘Elementi’, generando in tutte le persone che sono coinvolte e anche negli ospiti che si siedono a tavola, un senso di orgoglio per questo lavoro di salvaguardia e rilancio delle piccole realtà produttive attraverso i piatti che escono dalla nostra cucina. Questa Stella Michelin ci indica che la strada intrapresa è sì faticosa, ma è giusta per i nostri valori ed i nostri obiettivi”. Andrea Sfascia continua “il nostro è un modello di business dove il capitale umano rappresenta il fondamento ed è con i nostri oltre 90 collaboratori che condividiamo questo importante riconoscimento”.