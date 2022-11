IL PERSONAGGIO Il cantante Michele Bravi a Belve di Rai 2: "Io figlio complicato. A scuola discriminato: mi chiamavano Michecca"

"Ho avuto un rapporto molto conflittuale con i miei genitori, sono stato un figlio difficile da gestire e da capire. Quindi li ringrazio per tutto quello che hanno fatto per me”: Michele Bravi, cantate umbro, famiglia di Città di Castello, ormai da anni considerato uno dei cantautori più interessanti e amati dal grande pubblico, si è confessato a Belve, trasmissione di Rai 2 condotta da Francesca Fagnani.

Il 27enne ha anche raccontato di essere stato vittima di bullismo, ai tempi della scuola, per via del suo orientamento sessuale che non ha mai nascosto. "Mi chiamavano ‘Michecca’ e mi gettavano nella spazzatura ma per me era la normalità. Non ero consapevole di essere bullizzato né quanto impatto avrebbero avuto quegli episodi nella mia vita. Semplicemente era una cosa che non mi piaceva, quindi chiudevo gli occhi e aspettavo che finisse” ha spiegato Bravi ricordando annedotti della sua vita dai 14 ai 17 anni come il difficile primo bacio a 13 anni. Ora è felicemente fidanzato con un uomo fuori dal giro dello spettacolo.

Il cantante ha vissuto anche anni drammatici, dove ha rischiato di perdersi più volte nel male oscuro, la depressione dopo il grave incidente stradale che lo ha visto protagonista e dove ha perso la vita una persona. "Non avevo più contatto con la realtà ma solo allucinazioni visive e sonore. Non riuscivo più nemmeno a parlare e la mia mente ha avuto il bisogno di riscrivere quella realtà, mi chiedevo sempre se stessi sognando. Ho fatto anche pensieri drammatici e tanto pericolosi. Pensavo stessimo tutti in un sogno e che l’unico modo per svegliarsi fosse annientarsi. Ho sperato che le persone che amavo morissero con me, perché le avevo condotte io in un incubo che non desideravano”. Per l'incidente gli avvocati di Bravi chiesero e ottennero un patteggiamento: un anno e sei mesi per omicidio stradale.