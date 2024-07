Confcommercio Perugia, cambio al vertice: scelto il nuovo presidente

Perugino doc, 57 anni, titolare della omonima concessionaria auto e presidente regionale dei concessionari auto di Arca Confcommercio, Michele Biselli è il nuovo presidente di Confcommercio Perugia e comprensorio.

La nomina arriva dal Consiglio direttivo di Confcommercio Perugia, composto da Giuseppe Capaccioni, Andrea Cantarelli, Ivana Jelinic, Simone Pastorelli, Chiara Pucciarini, Simone Fittuccia, Paolo Mariotti e Roberto Palazzetti.

Michele Biselli succede a Ivana Jelinic.

“Il lavoro che ci attende è molto oneroso, sia per la vastità del territorio che a noi fa riferimento sia per il numero di imprese del commercio, turismo, servizi e professioni a cui dobbiamo dedicare l’attenzione che meritano, in termini di ascolto e di servizio - , commenta a caldo il neo presidente Michele Biselli - . Sono profondamente convinto che l’impresa privata si edifichi con le donne e gli uomini responsabili e onesti. E prima ancora che di investimenti, sia un sistema fatto di persone spesso protagoniste di storie straordinarie, vite spese per un lavoro caratterizzato da dedizione, professionalità e competenza. So che in questa nuova sfida potrò contare sulla collaborazione di tutto il Consiglio, che ringrazio per la fiducia accordata".



E ancora "Confcommercio è un punto di riferimento essenziale per il mondo delle imprese - aggiunge Biselli - e le imprese sanno che nella maggiore associazione datoriale del terziario possono trovare le risposte di cui hanno bisogno, sia in termini di servizi specialistici che di rappresentanza. A questo proposito, abbiamo già chiesto un incontro alla nuova sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, per presentarci e presentare le istanze delle nostre imprese. Lo stesso faremo, a breve, con i sindaci degli altri Comuni del nostro comprensorio: Corciano, Deruta e Torgiano. Crediamo vivamente, infatti, nel principio del confronto attivo e della collaborazione propositiva con le istituzioni del territorio, per il bene delle nostre imprese e dell’intera comunità. E su questo fronte intendiamo spendere le nostre migliori energie, con l’intento di contribuire a rivitalizzare i nostri centri storici, i borghi, le periferie, tutti i luoghi del comprensorio dove le nostre imprese svolgono un ruolo indispensabile di presidio, servizio e animazione".