"Mi voglio donare", è del liceo Galilei il miglior video: 500 euro di premio dal Comune di Perugia

"Dona per far vivere", questo il titolo del lavoro con cui il liceo scientifico Galilei si è aggiudicato il premio di 500 euro messo in palio dal Comune di Perugia per la migliore videocllip sulla manifestazione di volontà alla donazione degli organi al momento del rinnovo della carta d’identità.

“Donare è molto importante e non può mai essere dato per scontato, soprattutto in momenti come questi", sottolinea Lorenzo Bianchini della classe IV B, autore insieme a Federico Tagliucci (III F) e Niccolò Toscano (III D) del video che sarà trasmesso in tutti gli uffici Anagrafe del Comune e sui canali web e social dell’ente. La premiazione si è tenuta questa mattina nell’ambito del concorso regionale per le scuole 'Mi voglio donare' promosso dal Centro Regionale Trapianti, Ufficio Scolastico regionale, Comune di Perugia in collaborazione con le associazioni AIDO Sezione Provinciale di Perugia, ANED Umbria, AVIS Perugia e Avanti Tutta nell'ambito delle iniziative di #doniamoci.

“Sono grata a tutti coloro che hanno organizzato questa iniziativa e soprattutto ai ragazzi che hanno dimostrato davvero un grande impegno - ha detto l’assessore Edi Cicchi -. Donare gli organi è donare la vita e non c’è niente di più bello e più grande. Donare fa bene alla comunità. Al momento, siamo al 10% di cittadini che hanno dato il loro assenso alla volontà per la donazione degli organi, con un incremento esponenziale negli ultimi due anni, ma contiamo, proprio con questo video, di poter incrementare questi risultati. Auspichiamo di continuare a collaborare, con i ragazzi perché chi diventa maggiorenne si renda conto di quanto sia importante un si che dona la vita. Non bisogna avere paura”.