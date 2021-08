Estate 2021, in arrivo la settimana più calda: ondata di caldo africano con picchi intorno ai 40 gradi

Le nuove previsioni per l'Umbria e per il resto del Paese - utile per i vacanzieri umbri - in vista del Ferragosto

"Entro il fine settimana prossimo il caldo si farà sentire distintamente anche al Centro e in Val padana con massime diffusamente oltre i 35/36°C, con picchi di 39/41°C su vallate e pianure interne di Lazio, Abruzzo, Umbria e Toscana, possibili sino a 39/40°C anche in Emilia”: la previsione per il ritorno del gran caldo porta la firma di Manuel Mazzoleni che ha considerato i prossimi sette giorni “sarà la settimana più rovente dell'estate: caldo africano e afa per giorni, con punte di oltre 40°C al Centro Sud".

“L’alta pressione africana nel corso della prossima settimana tornerà protagonista sulla nostra Penisola, con l’ennesima ondata di caldo africano, in particolar al Sud e sulle Isole maggiori – ha spiegato il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni che spiega – roventi correnti in risalita dal Nord Africa, con valori di ben 28-30°C a 1500 metri circa, si porteranno gradualmente sulle Isole maggiori e su parte dell’Italia centro meridionale, facendo salire le temperature anche oltre i 40°C. Già domenica si potranno registrare massime sino a 36/38°C sulle Isole maggiori, 38/40°C su Puglia e Calabria, 34/36°C in Campania, Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna”.