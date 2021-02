Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Meteo, che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 15, il 16 e il 17 febbraio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

"Un promontorio d'alta pressione - spiega la Protezione Civile - si va rafforzando sul Mediterraneo occidentale, espandendosi verso l'Italia. Ciò darà luogo ad un deciso miglioramento del tempo ed un progressivo aumento delle temperature nei prossimi giorni".

Lunedì 15 febbraio "cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: Deboli settentrionali, tendenti a divenire di direzione variabile in serata. Temperature: Massime in aumento, minime in calo, con valori al di sotto dello zero su tutta la regione. Rischio di gelate notturne, estese anche in pianura".

Martedì 16 febbraio "cielo irregolarmente nuvoloso tendente a coperto nella seconda parte della giornata. Possibilità di qualche debole precipitazione in serata sui settori settentrionali, nevosa a quote di montagna. Venti: Deboli sud-occidentali. Temperature: In aumento. Ancora possibilità di locali gelate al primo mattino, anche in pianura".

Mercoledì 17 febbraio "cielo nuvoloso al mattino, migliora nel pomeriggio. Bassa probabilità di precipitazioni. Venti: Prevalentemente deboli meridionali. Temperature: In ulteriore aumento".