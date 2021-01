Meteo in Umbria, le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Le previsioni della Protezione Civile per il 7 e l'8 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Giovedì 7 gennaio "cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con tendenza rapido aumento della nuvolosità già in mattinata fino a cielo ovunque coperto nel pomeriggio. Nessuna precipitazione di rilievo attesa. Venti: deboli variabili. Temperature: minime in calo con possibili gelate anche in pianura, massime stazionarie o in lieve calo".

Venerdì 8 gennaio "cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, più probabili e frequenti sui settori orientali. Cessazione dei fenomeni in serata. Neve oltre i 400-500 metri sulle zone settentrionali della regione, 600-700 metri altrove. Venti: moderati da Nord-Est. Temperature: minime in aumento, massime in calo (5-6 gradi in pianura)".