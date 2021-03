Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per l'8 e il 9 marzo

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per l'8 e il 9 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione.

Domenica 7 marzo "cielo poco nuvoloso con addensamenti sulle zone meridionali in estensione al resto della regione. Piogge sparse in particolare nella seconda parte delle giornata sulle zone centro meridionali. Venti: deboli variabili. Temperature: quasi stazionarie o in aumento sulle zone appenniniche".

Lunedì 8 marzo "cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse e locali rovesci più probabili sulle zone centro meridionali. Fenomeni meno probabili nella seconda parte della giornata. Venti: deboli da est sud est. Temperature: minime in aumento; massime in contenuto calo".

Martedì 9 marzo "cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse in mattinata (quota neve intorno ai 1200 metri in Appennino) e cessazione dei fenomeni dal pomeriggio. Venti: deboli da nord est. Temperature: in lieve calo".