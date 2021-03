Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria nel fine settimana. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 6 e il 7 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione.

Venerdì 5 marzo "cielo irregolarmente nuvoloso, tendente a nuvoloso nel corso della giornata. Nel pomeriggio isolate precipitazioni che tenderanno ad aumentare localmente d’intensità in serata; non si esclude la possibilità di qualche isolato rovescio. Venti: Deboli meridionali, tenderanno a ruotare da Nord-Est in nottata. Temperature: Minime in aumento; massime in lieve diminuzione".

Sabato 6 marzo "Precipitazioni al mattino, più insistenti sui settori appenninici; non si esclude la possibilità di qualche isolato rovescio e di qualche fiocco di neve fino a 1200-1500m. Generale miglioramento nel pomeriggio con piogge in rapido esaurimento. Venti: Da moderati a localmente forti da Nord-Est. Temperature: In sensibile diminuzione, specie nei valori serali".

Domenica 7 marzo "Cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, tendente a coperto. Precipitazioni a partire dal pomeriggio, in aumento verso sera. Venti: Deboli di direzione variabile, tendenti a divenire meridionali nella seconda parte della giornata. Temperature: Senza variazioni di rilievo, tendenti ad aumentare nei valori serali".