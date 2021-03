Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per il 4 e il 5 marzo

Che tempo farà. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 4 e il 5 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria. "L'alta pressione - spiega la ProCiv - insiste ancora sul Mediterraneo Centrale, mentre mostra dei cedimenti sull'Europa continentale e sulla Penisola Iberica. Tale situazione prelude ad un progressivo peggioramento del tempo sull'Italia nei prossimi giorni".

Giovedì 4 marzo "cielo poco o irregolarmente nuvoloso, con copertura in aumento dalla serata a partire dai settori occidentali. Venti: Da deboli a moderati, sud-occidentali. Temperature: Massime in lieve calo, minime in aumento".

Venerdì 5 marzo "cielo generalmente nuvoloso, con piogge isolate nel pomeriggio. Venti: Da deboli a moderati meridionali. Temperature: Massime in diminuzione, minime in ulteriore aumento".

Sabato "nuvoloso con piogge sparse; domenica nuvoloso, ma non si prevedono fenomeni degni di nota. Peggiora nuovamente lunedì".