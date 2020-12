Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 21, 22 e 23 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione. "Un promontorio d'alta pressione si va espandendo sul Mediterraneo Occidentale che garantirà una certa stabilità meteorologica nei prossimi giorni. A partire da giovedì esso verrà eroso da una saccatura in discesa dalle zone polari che provocherà maltempo sull'Italia nel fine settimana".

Lunedì 21 dicembre "nebbie nelle vallate in sollevamento, anche parziale, nelle ore centrali della giornata. Altrove avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: Deboli di direzione variabile. Temperature: Senza variazioni di rilievo. Possibili isolate gelate notturne anche in pianura".

Martedì 22 dicembre "cielo da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso con foschie o nebbie a banchi nelle vallate. Venti: Deboli di direzione variabile, tendenti a divenire meridionali in serata. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento".

Mercoledì 23 dicembre "ancora nebbie nelle vallate in sollevamento, anche parziale, nelle ore centrali della giornata. Altrove avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: Da deboli a moderati, dai quadranti meridionali. Temperature: Massime stazionarie, in deciso aumento nei valori serali".