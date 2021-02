Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per il 18 e il 19 febbraio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per giovedì 18 e venerdì 19 febbraio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

"L'alta pressione si va espandendo sul Mediterraneo centro-occidentale - spiega la Regione Umbria - , anche se in queste ore entra in conflitto, sul suo margine settentrionale, con un flusso moderatamente perturbato che scorre sull'Europa settentrionale. Ciò da luogo ad infiltrazioni di aria umida in ambiente anticiclonico".

Giovedì 18 febbraio "cielo irregolarmente nuvoloso. Foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate, al primo mattino e dopo il calar del sole. Venti: Deboli di direzione variabile, tenderanno a divenire sud-occidentali nel pomeriggio. Temperature: In aumento le massime, senza variazioni di rilievo le minime".

Venerdì 19 febbraio "cielo irregolarmente nuvoloso. Foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate, al primo mattino e dopo il calar del sole. Venti: Deboli sud-occidentali. Temperature: Senza variazioni di rilievo".