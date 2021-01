Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 17 e il 18 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Domenica 17 gennaio "cielo molto nuvoloso o coperto. Possibilità di isolate e deboli nevicate sul crinale appenninico orientale. Venti: deboli da sud sud-est in rotazione a nord-est dal pomeriggio. Temperature: in diminuzione sensibile nei valori minimi, in lieve calo in quelli massimi".

Lunedì 18 gennaio "cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli da nord-est con locali raffiche sulle zone meridionali. Temperature: in aumento".