Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per l'8 e il 9 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Venerdì 8 gennaio "cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni a ridosso dell'Appennino, nevose fino a 600-800m. Venti: Deboli settentrionali. Temperature: In lieve diminuzione".

Sabato 9 gennaio "dal primo pomeriggio maltempo con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale in serata. Quota neve in rialzo, oltre i 1000m. Venti: Forti da Nord-Est, con ulteriori rinforzi sui crinali appenninici. Temperature: In aumento le minime, in calo le massime".