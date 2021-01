Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 6 e il 7 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Mercoledì 6 gennaio "ancora tempo instabile con precipitazioni isolate, anche nevose fino a 500-700 metri. Migliora con decisione nel corso del pomeriggio. Venti: Da moderati a forti sud-occidentali al mattino, tenderanno a divenire deboli meridionali nel pomeriggio. Temperature: In calo nei valori serali".

Giovedì 7 gennaio " irregolarmente nuvoloso al mattino, coperto dal pomeriggio con precipitazioni sparse sui settori meridionali ed orientali, nevose in appennino in nottata. Venti: Deboli variabili. Temperature: Minime in calo, massime stazionarie o in lieve calo. Possibilità di gelate, anche in pianura, al primo mattino".