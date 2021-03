Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per il 5 e il 6 marzo

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 5 e il 6 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione.

"L'alta pressione - spiega la ProCiv - sull'Italia inizia ad essere erosa, sul suo margine settentrionale, da un impulso perturbato in discesa dal Mare del Nord verso le nostre latitudini. Esso sarà il primo di una serie che daranno luogo ad un deciso peggioramento del tempo a partire dal week end e nel corso della prossima settimana".

Giovedì 4 marzo "cielo sereno al mattino con foschie nelle vallate. Nubi in aumento nel pomeriggio, ma non si prevedono precipitazioni. Venti: Inizialmente deboli di direzione variabile, diverranno moderati sud-occidentali nel pomeriggio. Temperature: In aumento".

Venerdì 5 marzo "cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso con precipitazioni isolate ed intermittenti, più frequenti sui settori occidentali della regione. I fenomeni tenderanno ad aumentare nel corso della notte successiva. Venti: Da deboli a moderati sud-occidentali, tenderanno a ruotare da Nord-Est in nottata. Temperature: Minime in aumento; massime in lieve diminuzione".

Sabato 6 marzo "cielo nuvoloso con piogge al mattino, più insistenti sui settori appenninici con possibilità di qualche fiocco di neve fino a 1200-1500m. Migliora con decisione nel pomeriggio a partire dai settori occidentali. Venti: Da moderati a localmente forti da NE. Temperature: In diminuzione, specie nei valori serali".