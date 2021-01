Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per domenica 3, lunedì 4 e martedì 5 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Domenica 3 gennaio "cielo generalmente nuvoloso con qualche addensamento in più durante il pomeriggio sulle zone a confine con Toscana e Lazio dove non sono esclusi brevi e locali rovesci. Venti: deboli meridionali. Temperature: in lieve calo, con valori minimi di poco superiori a 0°C in pianura. Massime fino a 8-9°C, valori leggermente inferiori alle media del periodo".