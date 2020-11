Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 29 e 30 novembre

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile dell'Umbria per domenica 29 e lunedì 30 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della regione.

Domenica 29 novembre "cielo nuvoloso con addensamenti in Appennino specie sui versanti orientali dove saranno possibili deboli piogge. Miglioramento nella seconda parte della giornata. Venti: moderati non orientali con forti raffiche sui rilievi. Temperature: pressoché stazionarie o in lieve calo le massime".

Lunedì 30 novembre "cielo sereno. Venti: deboli nord orientali con locali rinforzi sui rilievi. Temperature: in calo".

Martedì, sottolinea la Protezione Civile dell'Umbria, "inizialmente sereno o poco nuvoloso con gelate, aumento delle nubi dal pomeriggio. Mercoledì tempo perturbato con precipitazioni diffuse, nevose oltre i 1000-1300 metri, ma in calo di quota fino a 500-600 metri in serata sulla parte settentrionale dell'Appennino. Venti nord orientali moderato/forti. Giovedì tempo instabile precipitazioni sparse, nevose oltre i 500-800 metri".