Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per domenica 28 febbraio e per lunedì primo marzo

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per domenica 28 febbraio e per lunedì primo marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione.

Domenica 28 febbraio "cielo sereno o poco nuvoloso per locali addensamenti in Appennino. Venti: sostenuti nord orientali in attenuazione. Temperature: massime in sensibile calo".

Lunedì primo marzo "cielo sereno con possibile formazione di nebbie mattutine su pianure e vallata, in dissolvimento. Venti: assenti o deboli nord orientali. Temperature: minime in calo con locali gelate su pianure e fondivalle".