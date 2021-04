Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Le previsioni della Protezione Civile per il 21 e il 22 aprile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 21 e il 22 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Martedì 20 aprile "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con nubi cumuliformi in sviluppo nelle ore centrali della giornata a cui faranno seguito isolati rovesci o brevi temporali nel corso del pomeriggio. Deciso miglioramento verso sera. Venti: deboli nord-occidentali, tendenti a disporsi da Meridione in serata. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento".

Mercoledì 21 aprile "nuvolosità irregolare e velature in transito nel corso della giornata. Dal tardo pomeriggio/sera generalmente nuvoloso, tendente a coperto, con precipitazioni sui settori meridionali che aumenteranno d'intensità nel corso della notte, estendendosi progressivamente al resto della regione. Venti: da deboli a moderati sud-occidentali. Temperature: in aumento nei valori serali".

Giovedì 22 aprile "maltempo su tutta la regione con precipitazioni sparse che potranno assumere carattere di isolato rovescio o temporale, specie sui settori meridionali. Tendenza al miglioramento nel corso della notte successiva. Venti: di direzione variabile, tenderanno a divenire moderati da Nord-Est in serata. Temperature: massime stazionarie o in lieve calo; minime in sensibile aumento".